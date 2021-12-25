/668221/17طلب-إحاطة-بشأن-تعيين-أوائل-الخريجين-وحملة-الماجستير-والدكتوراه-بمناقشات-القوى-العاملة-فى-البرلمان

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة سبعة عشر طلب إحاطة بشأن " تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه " والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

دوت الخليج وتشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب أيضا مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، وعاطف محمد المغاوري، وضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، حسبما ورد بطلبات الإحاطة بحضور الدكتورة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

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