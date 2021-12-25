خاص| سارة عبد الرحمن عن تجسيدها شخصية هداية ملاك بحكاية «تقلها دهب»:«ليا الشرف»

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تخوض الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن تجربة مميزة بتجسيدها شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021 في حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا».

دوت الخليج يرصد كواليس تجربة الفنانة سارة عبد الرحمن في حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا».

سارة عبد الرحمن تكشف كواليس تجربتها في حكاية «تقلها دهب»

وكشفت سارة عبد الرحمن في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن كواليس تجربتها في الحكاية قائلة: "تجربة بتعلم منها كتير جدًا وليا الشرف أني بجسد شخصية زي هداية ملاك لأنها بطلة".

وأضافت سارة: "أتمنى أني أنقل صورتها بشكل مظبوط لأن هدفي أن كل الناس تقدر تشوف اللي بيمروا بيه البطلات دول".

حكاية «تقلها دهب»

تعاونت الشركة المتحدة، لأول مرة مع وزارة الرياضة وروابط الرياضية، لإنتاج عمل درامي جديد، يتناول قصة حياة البطلات المصريات اللذان رفعا اسم مصر بأولمبياد طوكيو 2021، على رأسهم “هداية ملاك وفريال اشرف وسمر حمزة”.

ومن المقرر عرض العمل الدرامي ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، بعنوان “تقلها دهب”، وتعتبر تلك الحكاية الأولى التي تتناول قصه واقعيه لأبطال أولمبين و عالميين يتم عرضها درامياً و هي الأقرب لواقع الأبطال.

أبطال حكاية تقلها دهب وموعد عرضها

«تُقلها دهب» هي الحكاية التاسعة والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، ويشارك في بطولتها هند عبد الحليم، سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، منال سلامة، فيدرا، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر بدء عرض حلقاتها يوم الأحد الموافق ٢٦ ديسمبر الجارى.

وتعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.