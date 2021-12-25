الأرصاد تكشف خريطة درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات لمدة 5 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل ، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وننشرلكم تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
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