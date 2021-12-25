أسعار العملات فى البنوك.. الدولار بـ 15.64 جنيه

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أسعار العملات فى مصر، يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على أسعار العملات فى خلال التدوال اليوم.

دوت الخليج

ورصد موقع دوت الخليج، التداول اليومي لأسعار العملات فى البنوك المختلفة والقيمة بمقدار الجنيه المصري.

أسعار العملات فى البنوك

ووفقًا لما تم تداوله فى بنك مصر، فإن قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قد وصلت لـ 15.64 جنيه للشراء، وبالنسبة للبيع فإنه مقدار الجنيه فى حالة البيع تبلغ حوالي 15.74.

وبالنسبة لمقدار سعر الصرف لعملة «اليورو» فإنها قد وصلت لـ 17.60 فيما يتعلق بالشراء، و17.75 فى حالة البيع، وبالنسبة للريال السعودي فإن سعر الشراء يبلغ 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع فى بنك مصر.

تعرف على أسعار العملات فى البنوك اليوم

كما نتطرق فى السطور التالية، أسعار العملات فى شركات الصرافة، حيث أن سعر الدولار مقابل الجنيه فى شركات الصرافة قد وصل لـ 15.64 جنيه فى حالة الشراء، بينما تكون 15.74 فى حالة البيع.

ويأتي تطلع المواطنين إلى أسعار العملات انطلاقًا من رغبة فى تداولها فى السوق، كما أنه يمثل أمر محورى للمواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي.

هذا وقد تباينت أسعار العملات فى البنوك الأخرى، حيث أن سعر اليورو قد وصل لـ 17.63 جنيه للشراء، وأيضًا 17.76 جنيه للبيع، كما سجل أيضًا سعر الريال السعودي حوالي 4.017 جنيه فى حالة الشراء و4 جنيهات فى حالة البيع.