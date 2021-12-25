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/668223/لجنة-الإقتراحات-والشكاوي-بالبرلمان-تناقش-عدد-من-الاقتراحات-المقدمة-بعض-النواب-غدا
محمد الغرباوي
07:48 م - السبت 25 ديسمبر 2021
تعقد لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعها غدا لمناقشة:الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن بناء مجمع مدارس ومدرسة رسمية متميزة للغات في قليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية.
دوت الخليج يرصد اجتماع مجلس النواب غدا
والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ محمد حمدي دسوقي الأول: بشأن بناء مدرسة بقرية بنى غالب- مركز أسيوط على أرض أملاك دولة بجوار الوحدة الصحية- محافظة أسيوط. الثاني: بشأن بناء جناح بمدرسة تعليم أساسي بقرية أولاد على - مركز أسيوط - محافظة أسيوط. والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي على أرض مصنع السجاد بقرية درنكة - مركز أسيوط- محافظة أسيوط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالمنعم على عبدالمنعم، بشأن اتخاذ التدابير الشاملة والمتعددة المستويات للوقاية من الاصابة بعدوي فيروس كورونا بتحوراته المختلفة بين الطلاب والمعلمين. - والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ رانية الجزايرلى، بشأن تبسيط وتقليل المناهج الدراسية المقررة على ذوي الهمم وأصحاب الاعاقات المختلفة في شتى المراحل الدراسية. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني لإدارة أبو تشت التعليمية- محافظة قنا. - الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد الجبلاوي، بشأن الاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب في سد العجز بالمدارس لقضاء فترة الخدمة العامة داخل المدارس. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ ياسر منير عبدالجواد، بشأن إنشاء مبنى ملحق بمدرسة الشهيد عبدالعزيز علوان الثانوية بنات بمدينة قلين- محافظة كفر الشيخ. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ كريم طلعت السادات، بشأن تخصيص مكان لإنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمركز الشهداء – محافظة المنوفية. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ نبيل عسكر، بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بمدينة أبو كبير- محافظة الشرقية. - والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ فايزة صالح، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية بناحية قرية صفط خالد- مركز آيتاي البارود- محافظة البحيرة. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ على العساس، بشأن فتح مدرسة رسمية للغات بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور- محافظة دمياط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سيد نصر، بشأن تعديل نظام التطوع للعمل بالحصة للمدرسين بالمدارس. والاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، وعبدالله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عادل عامر، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة باقي قيمة أرض مركز شباب البرادعة بمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، والتابعة لهيئة الأوقاف. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد حمدي دسوقي، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط - محافظة أسيوط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد محمد بمركز الغنايم- محافظة أسيوط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عيد عبدالجواد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط- محافظة أسيوط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ حازم أمام، بشأن إنشاء نادى اجتماعي بإستاد القاهرة. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حتة، بشأن إقامة مركز شباب بقرية شمس الدين بمركز بني مزار – محافظة المنيا. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ مكرم رضوان، بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء ملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية. - والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ زكريا حسان: الأول: بشأن نقل الاشراف الإداري لمساحة (2) فدان بمدينة ساقلته- محافظة سوهاج من وزارة الزراعة إلى الوحدة المحلية لمدينة ساقلته لإقامة مشروعات عامة. الثاني: بشأن إنشاء وحدة بيطرية لخدمة قرية الحواويش والقري المجاورة بمركز أخميم- محافظة سوهاج. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ على أحمد العساس، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بمساحة (1500) متر لإقامة معهد ديني أزهري ناحية العطوى - مركز فارسكور- محافظة دمياط. - والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد الطوخي القصبي، بشأن نقل ملكية مساحة فدان ملك وزارة الزراعة الكائن بناحية الخانكة لإنشاء موقف سيارات نموذجي- محافظة القليوبية
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