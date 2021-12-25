/668225/أزمات-قانون-المشروعات-المتوسطة-بمناقشات-البرلمان-غدا

تشهد لجنة الشمروعات المتوسطة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة القليوبية.

دوت الخليج من جانبهم تشهد لجنة الطاقة بمجلس النواب مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب/ حسن عمار، بشأن مصنع (تي سي أي) سنمار للكيماويات الكائن بالمنطقة الصناعية (9C) بمحافظة بورسعيد وما يقوم به هذا المصنع من تلوث كبير بالمنطقة المحيطة به وتعريض أهالي وسكان منطقة القابوطى والحى الإماراتي لأنواع التلوث البيئي كافة والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته، وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، وأيضا تعرض المواطنين بمنطقة حي الزهور بمحافظة بورسعيد والتي تعتبر من أكثر المناطق تعداداً للسكان لحالات اختناق وتلوث بيئي نتيجة حرق المخلفات والقمامة ولم تنجح محاولات المحافظة في إخماد النيران والدخان.

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