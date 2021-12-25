/668227/كعربان-عن-افتتاحات-الصعيد-حلم-طال-انتظاره-ومصر-ستشهد-ثورة-صناعية-كبري

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا بصعيد مصر تمثل نقلة نوعية في تغيير الحياة بمحافظات الصعيد وتهدف لجذب الاستثمارات وتوفير الايد العاملة لأبناء المحافظة. وتفتح باب الأمل لحياة كريمة للمواطنين.

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واكد النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية له اليوم أن ما تشهده محافظات الصعيد وما يتحقق الآن على أرض الواقع يعد حلم طال انتظاره استطاع القائد العظيم الرئيس السيسي تنفيذه ،بعد سنواته من التهميش في عهود سابقة ،مشيرا لى أن الدولة عازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر.

افتتاحات الرئيس السيسي المجمعات الصناعية بحافظات الصعيد

وأشاد عضو مجلس النواب بافتتاح الرئيس السيسي المجمعات الصناعية ،مؤكدا أن الصناعة الوطنية ستشهد ثورة تنموية شاملة خلال الأيام القادمة ،و دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية بهذه المحافظات ،وخلق المزيد من فرص العمل.

ووجه كعربان، التحية والتقدير للقيادة السياسية والحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بالصعيد، مهنأ أهالى محافظة قنا بافتتاح الرئيس لهذه المشروعات القومية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.