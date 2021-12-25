/668229/مغالاة-هيئة-الأوقاف--برسوم-ورش-مدينة-الحرفيين-بمناقشات-دينية-النواب

تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عز، بشأن المخالفات التي شابت الإعلان المنشور من جامعة طنطا بجريدة الأهرام يوم الخميس 14 من أكتوبر سنة 2021 بخصوص التعيين بوظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الممنوحة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

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كما تشهد مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين: محمود مشعل، والسيد الخضر جوهر، بشأن رفع مكافأة امتياز أطباء أسنان جامعة المنصورة أسوة بكلية الطب البشرى بالجامعة وجامعتي القاهرة والأزهر الذين قاموا بصرف هذه المكافأة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والعمل بنص المادة (5) مكرر من القانون رقم (136) لسنة 1988 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ومعاملتهم المالية.

«مغالاة هيئة الأوقاف » برسوم ورش مدينة الحرفيين بمناقشات دينية النواب

وبلجنة الشئون الدينية تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من سيد قاسم، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة في أسعار هذه الورش التي تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ 300 ألف جنيه، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الإيجار بالنسبة لأملاك الأوقاف للمستأجرين من الفلاحين بمحافظة الشرقية.