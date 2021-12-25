/668232/الزمالك-يطلق-أسم-طارق-حامد-على-أحد-حدائق-النادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إطلاق أسم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على أحد حدائق النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إطلاق اسم طارق حامد في ظل الاستراتيجية التي يتبعها مجلس الإدارة، بإطلاق أسماء رموز القلعة البيضاء والكرة المصرية على حدائق النادي.

الزمالك يكرم محمد صلاح فخر العرب

حرص نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، على تكريم النجم المصري، محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء تكريم نادي الزمالك لـ محمد صلاح لما يقدمه الفرعون المصري في الدوريات الأوروبية، والتي تأتي وترفع بأسم وقة الكرة المصرية، والتي لم يقتدر على محترفي الفراعنة تقديم ماي يقدمه صلاح بأوروبا.

وأطلق الزمالك اسم محمد صلاح على أحد حدائق النادي، تكريماً له، والذي كتب عليه القلعة البيضاء "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب".

وتألق الدولي المصري محمد صلاح في عام 2021، مع ليفربول الإنجليزي، وأمام أكبر فرق العالم، يفرض نفسه بقوة على التواجد في أوائل صفوف أفضل لاعبي العالم.

تصريحات مرتضى منصور

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.

مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لإعضاء نادي الزمالك: "روح الفريق رجعت تاني خلال مباراة المقاولون الماضية، والروح دى كانت غايبة عن اللاعبين، حتى خلال فوزه ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وأضاف: "اللاعبين عارفين ان فيه انضباط والتزام وفيه رئيس نادي دكر، بيحافظ على حقوق النادي وواقف في ضهرهم" .

وأكمل: "أوجه حديثي للمغرضين ابعدوا عن نادي الزمالك، وبحذرهم من غضب الجمعية العمومية وبقولهم لو رجالة يجوا النادي ولو زيارة حتى لمرة واحدة".