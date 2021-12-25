/668233/مصرع-وإصابة-3-أشخاص-بتصادم-سيارة-بموتوسيكل-في-أسيوط

شهدت محافظة اسيوط حادث ماسأوي جيث لقي شخص مصرعه وأصُيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة و دراجة نارية، وذلك بطريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري في أسيوط.

دوت الخليج بداية الامر مع تلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة بشان وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل أمام قرية نجع زريق ووجوة وفاة ومصابين. مصرع وإصابة 3 أشخاص بتصادم سيارة بموتوسيكل في أسيوط وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 3181 ن ق ودراجة نارية موتوسيكل بدون لوحات. وعن ما اسفر عليه الحادث، فأنه لقى شخص مصرعه وتمت إصابة الأخر وشقيقهته، وهما مقيمين بنجوع المعادي بالبداري. وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي

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