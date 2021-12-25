وليد منصور يكشف ل دوت الخليج موعد طرح أغنية «في ال لاا لاا» لساندي

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دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «في ال لاا لاا» لساندي.

موعد طرح أغنية ساندي الجديدة

وكشف المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن موعد طرح أغنية «في ال لاا لاا» على موقع الفيديوهات يوتيوب، قائلًا: "الكليب نازل يوم 29 ديسمبر المقبل».

والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي والكليب من إنتاج ساندى، أما الأوديو فهو من إنتاج وليد منصور.

ساندي تطرح رسالة منك

وطرحت المطربة ساندى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "رسالة منك"، على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كانت المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

وكانت ساندى قد طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى ال لاا لاا لاا لاا"

على الصعيد الآخر، تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

الجمهور يتنبأ بمشكلة قوية بين ساندي وروبي بسبب مقاطع غنائية

وعلق أحد المتابعين على هذه الأزمة قائلا: طيب ركزوا كدة معايا في الكلام ده.. وليد منصور اتعاقد مع ساندي علي أغنية جديدة اسمها" في الالا لا " .. الأغنية دى كانت المفروض روبي هتغنيها ولما فسخ العقد معاها خد الأغنية بتاعته .. بعد صورة وليد منصور مع ساندي والرواج الكبير اللي حصل للأغنية قبل حتي البرومو ماينزل بكرة وان الأغنية خلاص هتنزل يوم رأس السنة”.

وتابع: “روبي تقريبا اتضايقت وغيرة الستات هتبدأ تظهر راحت مسربة جزء تراك من الأغنية عن طريق الشركة اللي بتتعامل معاها دلوقتي واتشال علي طول التراك .. واضح ان الفترة الجاية روبي مش هتسكت خاصة لو الأغنية نجحت جدا وهتحاول تبوظ نجاحها اعتقد كدة .. داخلين علي تريند جديد وهيكون بين روبي وساندي “.