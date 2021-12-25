/668238/مصطفى-فتحي-وبن-شرقي-يحرزان-هدفان-للزمالك-في-دقيقتين-أمام-غزل-المحلة-فيديو

تقدم مصطفى فتحي لنادي الزمالك بالهدف الأول على نظيره غزل المحلة، على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

هدف مصطفى فتحي في شباك غزل المحلة#الزمالك_المحله pic.twitter.com/1A0b4nVy9D — منبر الزمالك (فيديو) (@mnbrzamalekvid) December 25, 2021

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

هدف بن شرقي في غزل المحلهpic.twitter.com/pNzfBXLFo7 — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 25, 2021

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

ويقع نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بواقع 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.