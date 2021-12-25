وعد البحري تحيي حفلًا غنائيًا في اسطنبول بهذا الموعد

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تستعد الفنانة السورية وعدى البحرى لإحياء حفلاً غنائيًا بمناسبة رأس السنة في أسطنبول بتركيا، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر الجارى.

تحيا مصريرصد موعد إحياء الفنانة السورية وعد حفلًا بتركيا.

ومن المقرر أن تقدم المطربة وعد البحري خلال الحفل بتركيا باقة من أروع أغنياتها، وهو من تنظيم نور جروب ويليه عدد من الحفلات في عدد من دول العالم والوطن العربي.

وعد البحري تشيد باستقبال الجمهور الروسي لها

أكدت وعد على حسن استقبال الجمهور الروسي لها، مشيرة إلى أنه كان أكثر من رائع وأن التفاعل معها لم يقتصر على الجاليات العربية فقط بل من الجمهور الروسي أيضًا، كما أجرت العديد من المقابلات المميزة مع قنوات وصحف روسية مثل قناة روسيا اليوم وغيرها.

وأضافت: "بعد نجاح حفل روسيا انطلق الي تركيا للاستعداد لتقديم حفل رأس السنة في مدينة اسطنبول وسط استعدادات كبيرة".

وعد البحري على مسرح النافورة

وأحيت المطربة وعد البحري مؤخرًا حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأته خلال الحفل بأغنيتى "امتى حتعرف امتى وليالي الأنس" لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغاني من ألبومها منها أغنية "غير أي حد" و"تجربة".

وأعربت وعد البحري عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، وتعتبر ذلك فخرا لها، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان.

السيرة الذاتية لوعد البحري

ولدت الفنانة السورية وعد البحري في مدينة السويداء في الأول من شهر أكتوبر في عام ١٩٨١، وهي من مواليد برج الميزان الفلكي، انتقلت للعيش مع أسرتها في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وهناك تلقت تعليمها حتى تخرجت من الجامعة وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة أبو ظبي في عام ٢٠٠٢.

منذ أن كانت طفلة في الرابعة من عمرها بدأت موهبتها الغنائية في الظهور، واشتركت في الحفلات المدرسية، كما شاركت في إحياء مهرجانات الطفولة في أبو ظبي في عامي ١٩٩٢، و ١٩٩٥.

في عام ٢٠٠٤ شاركت وعد البحري في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “سوبر ستار” والذي كان يعرض على تلفزيون لبنان، وقد استطاعت وعد أن تصل إلى المرحلة النهائية في البرنامج، ويعد هذا البرنامج هو سبب شهرتها في أنحاء الوطن العربي.

تزوجت الفنانة السورية وعد البحري من المنتج الغنائي أحمد البنا واستمر الزواج لعدة سنوات، رزقهما الله بطفل واحد اسمه عيسى، وقد أنتج لها المنتج أحمد البنا العديد من الأغاني والألبومات طوال فترة زواجهما.

ولكن في شهر ديسمبر في عام ٢٠١٨ انفصلا عن بعضهما في سرية وهدوء بالرضا والتفاهم، ولم يعلن أي منهما خبر الطلاق رسمياً، مراعاة لخصوصية العلاقة، ولكن بعد صدور العديد من الشائعات السخيفة عنهما اضطر المنتج أحمد البنا إعلان خبر الانفصال.