حماية المستهلك يحرر 315 محضرا فى حملات بالمحافظات لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - وذكر جهاز حماية المستهلك -فى بيان اليوم- أن فرعه بمحافظة المنيا أغلق 10 مراكز طبية غير مرخصة من الجهات المختصة، وضبط أجهزة طبية وكمية من الأدوية المخدرة جدول أول غير مسجلة بدفتر المخدرات و1500 كمامة طبية مجهولة المصدر، وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

وضبط فرع محافظة السويس مركزين للعلاج الطبيعى غير مرخصين وبها أدوية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وأدوية مدرجة جدول أول مخدرات وأجهزة إذابة الدهون وتدليك غير مرخص باستعمالها..كما تم غلق صالة ألعاب رياضية "جيم" بدون ترخيص وبها كمية من الأدوية والمكملات الغذائية منتهية الصلاحية.

وفى محافظة الإسماعلية، حرر 17 محضرا لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وفى محافظة القليوبية، ضبط 1631 جهازا طبيا (أجهزة قياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس ضغط الدم ومقياس الحرارة وأسطوانات أكسجين) وضبط 754 عبوة أعشاب مجهولة المصدر وذلك بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية.

كما ضبط فرع المنوفية، كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية،وتحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية، لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وفى محافظة البحيرة تم ضبط 3 محلات لبيع الملابس والمواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والإسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية، وتحرير 20 محضرا لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية لمخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين وعدم الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر.

وفى محافظة الفيوم تم تحرير 13 محضرا لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية (أجهزة قياس ضغط وأكسجين)، وتحرير 6 محاضر لعدد من المحلات التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإصدار فواتير غير قانونية للمستهلك وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وفى محافظة كفر الشيخ تم ضبط 1045 جهاز قياس حرارة و23 جهاز قياس الأكسجين فى الدم و700 جهاز لتركيب محلول بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر لعدد من المنشأت الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط كيماويات مستخدمة فى التحاليل منتهية الصلاحية،وتحرير 7 محاضر لعدد من المنشآت الطبية، ومعرض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازتهم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وفى محافظة الدقهلية تم ضبط 5 أطنان صابون سائل بأحد مصانع المنظفات غير المرخصة، وتحرير 20 محضرا ضد محلات بيع مستلزمات طبية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 245 جهاز ضغط وسكر و3250 قلم سكر و750 شريط قياس سكر، كما تم تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وضبط فرع الإسكندرية عددا من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية،وتحرير 22 محضرا لعدد من تلك المحلات، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وغلق 6 محلات تجارية لعدم وجود ترخيص، كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 10 محلات تجارية متنوعة النشاط التجارى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فضلا عن ضبط 3 محلات مستلزمات حاسب آلى، ومعرضين لبيع السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

كما ضبط فرع الشرقية، عددا من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر فى عدد من محلات مستلزمات الأجهزة الطبية، وغلق 3 عيادات طبية لعدم وجود تراخيص.

وفى محافظة أسيوط، حرر 8 محاضر للمحلات المخالفة لقانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 17 محضرا لعدد من شركات ومحلات بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 3600 شريط سكر و161 جهاز طبى (ضغط / سكر / اكسجين / حرارة ).

وفى محافظة بنى سويف، أغلق 14 معمل تحاليل طبية وعيادة ومركز تجميل لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لغلق أكاديمية تدريب تعمل بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدد من شركات المستحضرات الطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية وتخالف قانون حماية المستهلك.

وفى محافظة بورسعيد تم تحرير 6 محاضر لعدد من المطاعم والسوبر ماركت وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتحرير محضرين لأحدى شركات المستلزمات الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وتحرير محضر إعاقة عمل مأمور ضبط قضائى لأحد المحلات لعدم تمكين الحملة من أداء عملها ومنع أفراد الحملة من التحفظ على المضبوطات المقلدة بالمحل.

وحرر فرع جنوب سيناء 9 محاضر لعدد من محال المستلزمات الطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 17 محضرا لعدد من المحلات التجارية للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 41 محضرا لعدد من المنشآت الفندقية لضبط عدد من المخالفات منها نقص الاشتراطات الصحية.

وفى محافظة أسوان تم تحرير 8 محاضر لعدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية لضبط كمية من الأجهزة مجهولة المصدر.

كما حرر فرع سوهاج 12 محضرا لعدد من محلات المستلزمات الطبية لضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.