أمين دار الإفتاء: لا تقل هشتغل على قد الفلوس لأنك بذلك أكلت حراما «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان أن يتحرى مصدر رزقه، حتى لا يقع فى شبهات الحرام، موضحا أن كثيرين فقدوا البركة فى العمر والوقت والأولاد وفى سكون الحياة وطمأنينة القلب بسبب عدم تحرى ما يأكلون، أحلال هو أم حرام.





وأضاف عويضة، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع على قناة "الحياة"، أن تحرى الحلال والحرام ليس فى المأكل والمشرب فقط، قائلا: "الصورة واسعة أوى مش مجرد أكل وشرب، ده لو موظف قاعد على مكتبه وضيع وقته فى كلام فارغ وعطل مصالح الناس يبقى أكل حراما دون أن يدرى".

وتابع: "تلاقى حد يقولك أنا هشتغل على قد الفلوس، لا من الأول قل مش هشتغل أو قل الأجر بسيط أو أدى العمل على أكمل وجه، ولا تقل هشتغل على قد الفلوس لأنك بذلك أكلت حراما، فمن تحرى فيما يأكل أطاعت جوارحه، ومن لم يتحرى عصت جوارحه".

وفيما يتعلق بسؤال بعض الزوجات اللاتى يعلمن أن أزواجهن يكسبون المال من موارد حرام، ولكن لا يوجد لديهن مصدر دخل سوى الاعتماد على الزوج، رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية موضحا أنه فى هذه الحالة يجب عليها أن تأكل بقدر الضرورة، أى تأكل ما يسد حاجتها فقط.

وأضاف: "وفى هذه الحالة يكون وزرها ووزر أبنائها على هذا الأب الذى يطعم أولاده من الحرام".