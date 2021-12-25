المتحدث الرئاسى ينشر صورا لافتتاح الرئيس السيسى لمشروعات قومية بقنا

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، صورا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم السبت، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة والمحاور العرضية على نهر النيل.





وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية لعدد من مشاريع الطرق فى محافظة قنا. كما أجرى الرئيس جولة تفقدية بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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