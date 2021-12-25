المتحدث العسكرى يعرض فيلم محاور الصعيد «شاهد»

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، فيلم محاور الصعيد، الذى سبق وشاهده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، خلال حضوره احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية الجديدة بالصعيد.





وتضمن الفيلم التسجيلى جهود الدولة فى تطوير الصعيد من طرق ومحاور ومجمعات صناعية، باعتبار الصعيد قلب مصر النابض بالأمل، وأكد الفيلم أن ما تم فى 7 سنوات يوازى ما تم فى 150 عاما. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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