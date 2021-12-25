عاجل- السيسى يبحث مع بوتين تطورات الأوضاع فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، حيث أكد الرئيس أن مصر مستمرة فى جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى الشقيق فى اختيار قياداته وممثليه.

وأضاف أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبى فى مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، أوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتدادا للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفى مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التى من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائى لصالح الشعبين المصرى والروسى.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسى بوتين الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.