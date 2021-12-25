الجيزة : استكمال تطوير ميدان الحسينية فى العمرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناءً على توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لأى تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية. وقررت المحافظة تعديل مواقع البلدورات وإنشاء أرصفة للمشاة مع دعم الجزيرة بالرقعة الخضراء، وجارٍ استكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية، والإدارات المعنية كافة.



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