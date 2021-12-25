الصحة: إنجاز 95% من العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة نجحت فى إنجاز 95% من العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ 2019 وحتى الآن، مشيرا إلى أهمية التوسع فى المراكز المعتمدة لعلاج الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وتجهيزها على أعلى مستوى، فضلا عن التوسع فى تدريب الكوادر الطبية العاملة بالمراكز وفقا للمعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالى، اليوم السبت، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمين العام المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور محمود الغزالى، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة نيرة أمين، مدير المكتب الفنى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لبحث سبل تطوير علاج مرضى الأورام، والبروتوكولات الخاصة بتشخيص وعلاج الأورام المتبعة فى مراكز الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وأعداد متلقى الخدمة بكل محافظة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وشدد وزير التعليم العالى على تدريب الكوادر الطبية وخطط التدريب الدورية، مشيرا إلى دراسة إدراج تلك التدريبات ضمن برنامج الزمالة المصرية، فضلا عن إتاحة البرامج التدريبية للراغبين فى الحصول عليها خارج برامج الزمالة.

وأشار إلى تشغيل مستشفى أهناسيا بمحافظة بنى سويف، ومستشفى الكبد بـمركز ههيا فى محافظة الشرقية، والتى تقدم خدمات جراحات (الكبد، البنكرياس، القنوات المرارية للكبار والأطفال)، كما تضم عيادات تجهيز لزراعة الكبد، كما تابع تدريب القوى البشرية من الكوادر الطبية للعمل بالمستشفى.

وطالب باستمرار المرور الدورى على المستشفيات التابعة للأمانة لمتابعة التجهيزات الخاصة بها، فضلا عن متابعة جاهزية بنوك الدم الإقليمية بالمحافظات والتى يبلغ عددها 28 بنكا للدم بالمحافظات، لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقا لمعايير الاعتماد والجودة العالمية.

وتابع -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذى لمشروع الطب عن بعد (Telemedicine)، لافتا إلى إنشاء 19 وحدة طب "عن بعد" بمستشفيات ومراكز الأمانة، حيث تم الاستفادة من تلك الوحدات فى مناظرة حالات كورونا وخطط التوسع فى الفترة المقبلة.

من جانبها لفتت الدكتورة مها إبراهيم إلى إجراء 147 ألفا 158 عملية جراحية للمواطنين من خلال مستشفيات الأمانة، ضمن مبادرة قوائم الانتظار منذ أول يناير 2019 حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 95 %، وذلك فى تخصصات (جراحة القلب، قسطرة القلب، أورام المخ، كى الضفيرة العصبية، جراحات قلب الأطفال، جراحات الأورام، جراحات الأوعية الدموية، القساطر الطرفية، القساطر المخية، جراحات واستبدال المفاصل).

وأشارت إلى تجهيز وتشغيل مستشفى ملوى التابعة للأمانة بمحافظة المنيا بطاقة استيعابية "120 سريرا داخليا، 18 سريرا رعاية مركزة، رعاية مركزة للأطفال، وحدة سكتة دماغية"، فضلا عن تجهيزه وحدة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسى، بالإضافة إلى إجراء جراحات القسطرة القلبية وجراحة القلب والمخ والأعصاب بالمستشفى، كما تم تجهيز وتشغيل مستشفى سمالوط النموذجى بطاقة استيعابية ( 100 سرير داخلى، 11 سريرا رعاية مركزة)، فضلا عن رعاية الأطفال.