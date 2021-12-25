إزالة  8 حالات تعدٍ على أراضى الرى فى العياط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أزالت محافظة الجيزة، اليوم السبت، 8 حالات تعدى بالبناء على أرض أملاك الرى والصرف وذلك على مساحة 407 متر بقرية جرزا فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى، تحت إشراف محمود فؤاد، رئيس مدينة العياط، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.





وشن مركز أوسيم حملة استهدفت تكسير بلوك أبيض مقام بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية برطس على مساحة "100 متر تقريباً" بشارع النادى. يأتى فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على ألاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وجارٍ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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