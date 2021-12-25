تعليق قوى من خالد الجندى على قضية غش الجبن بمواد الطلاء

جدة - نرمين السيد - علّق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على واقعة خلط مواد طلاء بالجبن لغرض الغش، التى تم القبض على بعض المتهمين فيها خلال الأيام الماضية، موضحا أنه لم يصدق الأمر فى البداية من شدة بشاعة الواقعة.





أضاف الجندى، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه على قناة dmc، أن يتعجب من غياب الضمير لدى هؤلاء الغشاشين، قائلا: "كيف هان على صانع هذا الجبن الذى اتصف بالنذالة والجبن، كيف هان عليه أن يقوم بغش هذه الأغذية التى تدخل أجساد الناس؟ دى مواد مميتة وقاتلة، الغش أصبح وسيلة للكسب والرزق بغير حق".

تابع: "الغش أصبح أمرًا مستساغًا لدى بعض الناس.. والمشكلة ليست فى معرفة الحلال والحرام، المشكلة فى التكيف مع فعل وصناعة الحرام، هذا المال الذى سيحصل عليه هذا الغشاش سيعود عليه بالسرطان والطاعون وبأمراض الجسد كلها وحوادث السيارات".

أكد الجندى أن الله لم يترك الدنيا عبثا، بل يقتص للمظلوم من الظالم فى الدنيا قبل الآخرة، قائلا: "إياك أن تظن أن الله ترك الدنيا سداحًا مداحًا بغير رابط، ربنا مش سايب كلابها على ديابها وإن اللى عاوز يغش يغش واللى عاوز ينصب ينصب واللى عاوز يسكر أو يسرق، هل ربنا سبحانه وتعالى الملك القدير سيترك الدنيا على هذا المنوال أو فريسة لهؤلاء الغشاشين؟! لا، لا تظن أن الله غافل".

فى نفس السياق، طالب الجندى بضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتصل عقوبة أمثال هؤلاء المجرمين للإعدام شنقا، وليس مجرد الحبس، قائلا: "لا يجب أن تكون عقوبة هؤلاء المجرمين أقل من الإعدام، بالنسبة لواحد يطعم الناس سما ويوهمهم أنه طعام ده يتعدم.. ده طعام المساكين والفقراء، لا تظن أن الأغنياء سيأكلون هذه الأنواع من الجبن، هذه الأنواع إنما صنعت لتصل إلى المساكين والفقراء، أما الأغنياء فيعرفون من أين وبكم يشترون أجود الأنواع... حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل غشاش".