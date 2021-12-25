خالد عبدالغفار: الدولة تهدف إلى التوسع في منظومة التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تهدف إلى التوسع في منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن جامعة أسيوط كانت منارة وبداية لإنشاء عدة جامعات في الصعيد.

وأضاف عبد الغفار خلال تصريحات لقناه "تن "، أن الجامعات التي تم إنشاؤها خلال السبع سنوات الماضية تعادل ما تم إنشاؤه في 70 عاما، مبينا أن الاستثمارات الحكومية في مشروعات تنمية الصحة والتعليم منها 91.4 مليار جنيه للصحة، و168 مشروعا بتكلفة 35.4 مليار جنيه في التعليم.

وأوضح أنه تم إضافة مشروعات خاصة للجامعات الحكومية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، و 6 جامعات خاصة في الصعيد، وإنشاء الجامعات التكنولوجية، و4 جامعات أهلية في الإقليم، حيث من المقرر افتتاحها العام المقبل، مؤكدا أنه تم ضخ استثمارات قاربت 12 مليار جنيه في الجامعات الموجودة في منطقة الصعيد فقط.