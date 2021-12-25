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من أجل ذوى الإعاقة والجيش الأبيض..

تشهد لجان مجلس النوب النوعية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة عدد من الموضوعات الساخنة، حيث فرض عقوبة السجن المؤبد «على من يعتدى على الأطباء»، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت) بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، وأيضا مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022، وذلك بمناقشات الأحد

دوت الخليج

أيضا تشهد مناقشة معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية، وأزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بجانب نظر تعديلات قانون ذوى الإعاقة «المقدمة من الأغلبية والتنسيقية» حيث تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الأحد اســتعراض مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، و النائبة/ دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانونرقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

أيضا تشهد استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، واستعراض استراتيجية البنك الزراعي المصري لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة المصرية ودوره في تقديم التيسيرات لحل مشكلات صغار الزراع المتعثرين في سداد مديونياتهم وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد ، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

«من أجل ذوى الإعاقة والجيش الأبيض»..مناقشات ساخنة بمناقشات لجان البرلمان الأحد..المؤبد لمن يعتدى على الأطباء..«قادرون بإختلاف» فى التضامن..استراتيجية البنك الزراعى وحملة الماجستير بالزراعة والقوى العاملة

وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

خطة النواب تناقش توفير 8 مليون جنيه لـ«قريتين بشبين الكوم» بشأن الصرف الصحى

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى،مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالحميد، بشأن تدبير اعتماد مالي يقدر بثمانية ملايين جنيه لتوصيل الصرف الصحي إلى منطقة مؤهلة بالسكان في عزبة بطره وقرية الماي مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

يأتى ذلك غدا الأحد، حيث مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت) بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، وأيضا مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022.

خارجية النواب تناقش طلب النائب طارق الخولى بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".

وكان النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، مؤكدا أن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث أن المواطنين يواجهوا العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين. علاوة على ذلك، فإن هناك مبالغة واضحة فى بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل ٣ أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي فى بعض الأحيان. وأيضًا، يوجد تعسف فى الإجراءات وتأخر فى الرد على الطلبات الواردة لهم؛ مما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل: الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية.

وزيرة التعاون الدولى أمام إفريقية النواب ..والعربية تناقش إشكاليات المياه

تشهد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الأحد، دراسة خطة وزارة التعاون الدولي في الشأن الأفريقي، وذلك بحضور د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك والجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.

من جانبهم تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، غدا مشكلة نقص المياه في الوطن العربي، فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة النائب أحمد العوضى، عرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروحلأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

17طلب إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بمناقشات القوى العاملة فى البرلمان

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة سبعة عشر طلب إحاطة بشأن " تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه " والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

وتشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب أيضا مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، وعاطف محمد المغاوري، وضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، حسبما ورد بطلبات الإحاطة بحضور الدكتورة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

أزمات قانون المشروعات المتوسطة بمناقشات البرلمان

تشهد لجنة الشمروعات المتوسطة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة القليوبية.

من جانبهم تشهد لجنة الطاقة بمجلس النواب مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب/ حسن عمار، بشأن مصنع (تي سي أي) سنمار للكيماويات الكائن بالمنطقة الصناعية (9C) بمحافظة بورسعيد وما يقوم به هذا المصنع من تلوث كبير بالمنطقة المحيطة به وتعريض أهالي وسكان منطقة القابوطى والحى الإماراتي لأنواع التلوث البيئي كافة والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته، وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، وأيضا تعرض المواطنين بمنطقة حي الزهور بمحافظة بورسعيد والتي تعتبر من أكثر المناطق تعداداً للسكان لحالات اختناق وتلوث بيئي نتيجة حرق المخلفات والقمامة ولم تنجح محاولات المحافظة في إخماد النيران والدخان.

استراتيجية البنك الزراعي المصري لدعم القطاع بمناقشات زراعة النواب

تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الأحد، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية. وتشهد أيضا مناقشة استعراض استراتيجية البنك الزراعي المصري لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة المصرية ودوره في تقديم التيسيرات لحل مشكلات صغار الزراع المتعثرين في سداد مديونياتهم، كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد إدريس، بشأن إصدار البنك الزراعي المصري قرار بوقف صرف السلف الزراعية لمزارعي محصول قصب السكر بمحافظة الأقصر.

«مغالاة هيئة الأوقاف » برسوم ورش مدينة الحرفيين بمناقشات دينية النواب

تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عز، بشأن المخالفات التي شابت الإعلان المنشور من جامعة طنطا بجريدة الأهرام يوم الخميس 14 من أكتوبر سنة 2021 بخصوص التعيين بوظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الممنوحة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

كما تشهد مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين: محمود مشعل، والسيد الخضر جوهر، بشأن رفع مكافأة امتياز أطباء أسنان جامعة المنصورة أسوة بكلية الطب البشرى بالجامعة وجامعتي القاهرة والأزهر الذين قاموا بصرف هذه المكافأة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والعمل بنص المادة (5) مكرر من القانون رقم (136) لسنة 1988 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ومعاملتهم المالية.

وبلجنة الشئون الدينية تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من سيد قاسم، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة في أسعار هذه الورش التي تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ 300 ألف جنيه، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الإيجار بالنسبة لأملاك الأوقاف للمستأجرين من الفلاحين بمحافظة الشرقية.

«المقدمة من الأغلبية والتنسيقية»..تعديلات قانون ذوى الإعاقة بمناقشات النواب الأحد

تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الأحد اســتعراض مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، و النائبة/ دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانونرقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن استبدال مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له بالمحافظات، يتضمن إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائها وكان حزب مستقبل وطن، قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.

كما تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.

«إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين» بمناقشات إعلام البرلمان

تشهد لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 نظر فيما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.