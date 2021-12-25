قبل احتفالات رأس السنة..تعرف على أسعار المكسرات في مصر

/668241/قبل-احتفالات-رأس-السنةتعرف-على-أسعار-المكسرات-في-مصر

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن أسعار كيلو الكاجو، خاصة مع اقتراب نهاية العام الجاري، باعتبار المكسرات ومنها الكاجو الذي يعد من أهم الأطعمة الخفيفة التي يحرص الكثيرون على تناولها خلال الاحتفالات بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة.

دوت الخليج

أسعار المكسرات في مصر قبل رأس السنة

ويعرض موقع دوت الخليج الأخباري، أسعار المكسرات المختلفة وكيلو الكاجو الذي وصل استهلاكه في مصر إلى 44 ألف طن، وذلك ضمن الخدمات الأخبارية التي يقدمها الموقع للقراء على مدار اليوم.

سعر كيلو الكاجو في الأسواق المصرية:

سعر كيلو الكاجو العادي:

يتراوح سعر كيلو الكاجو العادي في المحلات ما بين 280 إلى 600 جنيه.

الكاجو بطعم الجبنة:

يصل سعر الكاجو بطعم الجبنة في المحلات من 480 إلى 800 جنيه.

الكاجو المدخن:

بينما يصل شعر كيلو الكاجو المدخن إلى 480 جنيهًا.

كيس الكاجو 250 جرام:

يتراوح سعر كيس الكاجو 250 جرام ما بين 73 إلى 340 جنيهًا، وفقًا للعلامة التجارية ومدى جودته.

أسعار المكسرات في مصر:

وصل سعر البندق المحمص إلى 75 جنيهًا للربع كيلو، بينما بلغ سعر 250جرام من الفستق حوالي 90 جنيهًا، والفستق النيء 150 جنيهًا، والحلبى المالح 120 جنيهًا.

وبلغ سعر عين الجمل المقشر إلى 75 جنيهًا للربع كيلو جرام، في حين يتراوح سعر الذرة المقرمشة وزن 125 جراما ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار اللب 125 جراما كالتالي:

اللب الأبيض 25 جنيهًا.

اللب الأبيض المصري بسعر 20 جنيهًا.

اللب السوبر 125 جراما بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 20 جنيهًا.

بينما اللب السوري «لب دوار الشمس» فيبدأ من 6 جنيهات، ويصل إلى 15 جنيه حسب الجودة.