/668249/ارتفاع-جماعي-في-أسعار-العملات-الرقمية-وعلى-رأسها-بيتكوين

وصل سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى 50.9 ألف دولار خلال التعاملات الأخيرة ، وزادت أسعار البتكوين بنسبة 9%، حيث ارتفعت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وبلغت عملة البيتكوين أعلى مستوى في تاريخها عندما وصلت إلى 68 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي.

دوت الخليج

ويعرض موقع دوت الخليج أسعار العملات الرقمية خلال أخر التعاملات حيث شهدت ارتفاعا ملحوظ.

أسعار العملات الرقمية

ووفقًا لمنصة "كوين ماركت كاب" فقد ارتفع سعر عملة " إيثيريم" بنسبة 3.6% خلال الأسبوع لتصل إلى 4.1 ألف دولار للعملة الواحدة، ووصلت عملة " بينانش" إلى 547.5 دولار للعملة الواحدة، حيث ارتفعت بنسبة 3.8%.

تعدين العملات الرقمية

وتعتبر العملات الرقمية هي عملات افتراضية تعتمد في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تعمل على التتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام، ، ولا تخضع تلك العملات لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

البيتكوين

وتعتبر عملة البيتكوين أبرز العملات الرقمية على الأطلاق، حيث تعتبر عملة رقمية افتراضية ظهرت في الفضاء الإلكتروني عام 2009.

ويرى خبراء ماليين أن قيمة البيتكوين يجب أن تصل إلى الحد الأقصى لها خلال الـ6 سنوات القادمة، والذي قد يبلغ حدود 500 ألف دولار، كما أن هذه العملة المشفرة المشهورة، يجب أن تصل إلى الأعلى في غضون 3-6 سنوات، ومن المحتمل أن يصل إلى 150- 500 ألف دولار.

يذكر أنه لا توجد حكومة تقوم بطبع البيتكوين كما أنها لا تصرف في البنوك كغيرها من العمولات الورقية، وتستخدم بين الأفراد عبر الانترنت بشكل مباشر، كما يمكن الشراء بها واستبدالها بعملات أخرى كالدولار أو اليورو.