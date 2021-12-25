/668240/الزمالك-يضرب-غزل-المحلة-بهدفين-في-الشوط-الأول-فيديو

أنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الزمالك شوط مميز هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخر لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

هدف مصطفى فتحي في شباك غزل المحلة#الزمالك_المحله pic.twitter.com/1A0b4nVy9D — منبر الزمالك (فيديو) (@mnbrzamalekvid) December 25, 2021

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

هدف بن شرقي في غزل المحلهpic.twitter.com/pNzfBXLFo7 — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 25, 2021

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله ” كماتشو ” – معاذ الحناوى – يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.