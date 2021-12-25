/668243/رامز-جلال-يوجه-رسالة-خاصة-لصابر-الرباعي-بعد-إشادته-به

وجه الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال رسالة للفنان صابر الرباعي، بعد حديث الأخير عنه في برنامج «حبر سري» وإشادته به.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان رامز جلال لصابر الرباعي بعد إشادته به.

رامز جلال برفقة صابر الرباعي

غرد جلال بصورة تجمعه بصابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: "حبيبي يا صابر بنحبك برشا.. يعيشك".

وكان صابر الرباعي أشاد برامز جلال خلال حواره في برنامج «حبر سري» قائلًا: "هو إنسان ليس لديه حدود.. يحب التحدي ويتحدى نفسه والواقع، يبقى دائما صديقي".

بسبب فيلم «نصي الحلو» رامز جلال وتارا عماد يعيشان قصة حب

على الصعيد الآخر، يستعد فريق عمل فيلم «نصي الحلو» بطولة رامز جلال لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لطرحه ضمن أفلام السنة الجديدة المقبلة، وهو من اخراج محمود كريم، تأليف لؤي السيد.

ويعيش كلا من الفنان رامز جلال، والفنانة الشابة تارا عماد قصة حب قوية تجمعهما أحداث الفيلم، الذي يدور في إطار رومانسي كوميد، وانضم لهم محمد ثروت، وويزو.

وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال

والمفترض أن يبدأ رامز خلال الفترة المقبلة التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض كل عام في موسم رمضان.

وكانت آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام"، الذى دارت أحداثه حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، ويقرر الصحفي "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب. وشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

تأجيل دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني لـ5 يناير

هذا وقد أجلت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها، لجلسة 5 يناير.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش، وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".