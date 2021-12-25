/668248/أوناجم-وبن-شرقي-يحرزان-الثالث-والرابع-للزمالك-أمام-المحلة-فيديو

سجل محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثالث لفريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أوناجم الهدف في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

هدف أشرف بن شرقي العالمي في مرمي غزل المحله pic.twitter.com/ERB1FCqsrO — شيما رامز || chima Ramiz (@CHimaRamiz2020) December 25, 2021

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله ” كماتشو ” – معاذ الحناوى – يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.