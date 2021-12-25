منتدى شباب العالم: عيد الميلاد هذا العام بداية العد التنازلى للعودة معا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصفحة الرسمية للمنتدى: "قبل عامين، احتفلنا بعيد الميلاد معًا وسيشهد عيد الميلاد هذا بداية العد التنازلي للعودة معًا.. نتمنى لك عيد ميلاد دافئ مع أحبائك".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومنذ أيام، أعلن منتدى شباب العالم غلق باب التسجيل لحضور فعالياته فى نسخة 2021.

وكان من المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة فى فعاليات المنتدى يوم 15 من ديسمبر بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظراً للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصاً من إدارة المنتدى على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم ، فقررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الماضى على الموقع الرسمى للمنتدى www.wyfegypt.com.