/668251/الزمالك-ينصب-السيرك-على-غزل-المحلة-برباعية-نظيفة-فيديو

حقق الزمالك الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4/0 على ستاد "القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الزمالك مباراة مميزه هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخير لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

هدف مصطفى فتحي في شباك غزل المحلة#الزمالك_المحله pic.twitter.com/1A0b4nVy9D — منبر الزمالك (فيديو) (@mnbrzamalekvid) December 25, 2021

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

هدف بن شرقي في غزل المحلهpic.twitter.com/pNzfBXLFo7 — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 25, 2021

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وأستمر الزمالك في الضغط على غزل المحلة، ودخل كلاً من محمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا مع بداية الشوط.

وأحرز أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 متصدراً جدول ترتيب الدوري، بينما ظل غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله ” كماتشو ” – معاذ الحناوى – يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى