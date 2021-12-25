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/668252/النائب-فؤاد-القاضي-المشروعات-التنموية-بمحافظات-الصعيد-تمثل-نقلة-نوعية-وتعيد-الحياة-لوجه-قبلي

تحقيقا لرؤية مصر 2030..

10:05 م - السبت 25 ديسمبر 2021

أكد النائب فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد تمثل نقلة نوعية وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال شتى الطرق، من تحسين مستوى معيشه المواطن، والقضاء على الفقر والجوع بجميع أشكاله، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، فضلًا عن إتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف خلق حياة كريمة بمفهومها الشامل للمواطنين.

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وأضاف «القاضي»، أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، وإطلاق «أسبوع محافظات الصعيد» يبلور الاهتمام الذي تحظى به تلك المحافظات، والذي يعود في النهاية بالنفع على كافة المجتمع، من خلال دوره في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستفادة المثلى من خيرات جنوب مصر، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمتلك الإمكانيات والمقومات والمساحات الواسعة التي تكفي لإطلاق العديد من المشروعات التنموية، وكان ينقصها فقط التخطيط الحكيم للتوسع في الاستثمار الصناعي والزراعي بتلك المناطق والموازنة بين تحقيق التنمية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجمعات الصناعية الجديدة تؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، كما أن المحاور الجديدة لها تأثير مباشر في تشجيع الاستثمار، مضيفا أنه لا يمكن أن نشجع الاستثمار والصناعة بدون بنية تحتية جيدة وشبكة من الطرق والمحاور لتسهيل الانتقال وحركة المرور.

النائب فؤاد القاضي: المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد تمثل نقلة نوعية وتعيد الحياة لوجه قبلي

وأشاد «القاضي»، بحرص الرئيس السيسي، على دعم المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعات، وهو ما اتضح اليوم خلال المشروعات المفتتحة، بأعطاء الرئيس توجيهات للحكومة بتسهيل كافة الإجراءات لدعم شباب وصغار المستثمرين، في إطار حرصه على تحقيق أكبر استفادة من تلك المشروعات، مضيفا أن الافتتاحات اليوم هي رسالة لكل شعب وشباب مصر بالمساعدة في بناء مصر الجديدة، فعلى الشباب أن يبدؤوا في خوض غمار المشروعات الصناعية والتجارية وتغيير أفكارهم من البحث عن وظيفة إلى امتلاك مشروع.