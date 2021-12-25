الطقس فى مصر حتى نهاية الأسبوع.. شبورة وأمطار وصقيع والصغرى ستصل لـ7 درجات

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى حالة الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس غدا الأحد 26 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 27 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 28 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 29 ديسمبر والخميس 30 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الجمعة 31 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس فى مصر

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26 ديسمبر إلى الجمعة 31 ديسمبر 2021:

- درجة الحرارة الأحد 26 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 9 درجات.

- درجة الحرارة الاثنين 27 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 9 درجات.

- درجة الحرارة الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8 وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 9 درجات.

- درجة الحرارة الأربعاء 29 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.

- درجة الحرارة الخميس 30 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 9 درجات.

- درجة الحرارة الجمعة 31 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.