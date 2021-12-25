سكك حديد مصر تغلق محطة أسوان مؤقتاً

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غلق محطة سكك حديد أسوان، بشكل مؤقت، اعتباراً من صباح الأحد 26 ديسمبر 2021، حتى مساء الثلاثاء، من ذات الشهر، والتنسيق مع محافظة أسوان، من أجل توفير أتوبيسات لنقل الركاب، من محطة دراو إلى محطة أسوان، تيسيراً من الهيئة على المسافرين.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، من محافظة قنا، في 25 ديسمبر 2021، قد تطرق إلى الاحتفال بالانتهاء من تجديد أسطول عربات قطارات السكك الحديدية، على مستوى الجمهورية، بعد رفع آخر عربة قديمة، من محطة سكك حديد أسوان، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما ورد في كلمة وزير النقل، المنوه عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن 7 ديسمبر 2016، كان قد شهد بدء الأعمال في تطوير محطة سكك حديد أسوان، وفي 7 يناير 2017، كان قد تم الانتهاء من الأسبقية العاجلة من أعمال التطوير بالمحطة.

ويأتي ذلك، وفقاً لما ورد في كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، من قرية المراشدة، بمحافظة قنا، في 14 مايو 2017.