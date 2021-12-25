الزمالك يتوج بن شرقي بـ «فارس» مباراة غزل المحلة «صور»

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أختارت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشرف بن شرقي أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام غزل المحلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدمت صفحة الزمالك الرسمية استفتاء حول أفضل لاعب خلال المباراة، وتم اختيار بن شرقي من جانب الجماهير.

وأحرز بن شرقي هدفين أمام غزل المحلة، بجانب المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء ومساهمته بشكل كبر في انتصار القلعة البيضاء اليوم.

تحدث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب فوز فريقه على غزل المحلة برباعية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كارتيرون عن إشراكه للحارس محمد أبو جبل اليوم على حساب محمد عواد وقال: "تم الدفع بمحمد أبو جبل في التشكيل الأساسي للمباراة نظرا لتواجده في القائمة المبدئية لمنتخب مصر و زيادة فرص تواجده في القائمة النهائية لأمم أفريقيا.

وأضاف: "مدرب منتخب مصر له حرية إختيار اللاعبين، وأري أن إستبعاد طارق حامد سيكون له أفضلية للتركيز مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%”.

وأكمل: “ أشرف بنشرقي في مستواه المعهود، اللاعب كان يشعر أنه قادر على التسجيل وهو ما تحقق، بن شرقي استعاد مستواه”.

وقدم الزمالك مباراة مميزه هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخير لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

هدف مصطفى فتحي في شباك غزل المحلة#الزمالك_المحله pic.twitter.com/1A0b4nVy9D — منبر الزمالك (فيديو) (@mnbrzamalekvid) December 25, 2021

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

هدف بن شرقي في غزل المحلهpic.twitter.com/pNzfBXLFo7 — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 25, 2021

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وأستمر الزمالك في الضغط على غزل المحلة، ودخل كلاً من محمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا مع بداية الشوط.

وأحرز أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 متصدراً جدول ترتيب الدوري، بينما ظل غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.