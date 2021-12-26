وزير الأوقاف يقرر تكليف محمد عزت بتسيير أعمال أمين «الشؤون الإسلامية»

جدة - نرمين السيد - كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلفا للدكتور هشام عبد العزيز القائم بأعمال رئيس القطاع الديني.





وفى قوت سابق، أكد وزير الأوقاف، أهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية دور أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التى تعمل فى كل الاتجاهات.

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