محافظة الجيزة: ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة غير مطابق للمواصفات في شبرامنت

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المنشآت التى تمارس الأنشطة الصناعية للتأكد من التزامها بعوامل السلامة العامة أثناء الإنتاج واعتمادها على مواد آمنة ومصرح بها حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة فى ذلك الشأن.





وقد تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس من ضبط مصنع بقرية شبرامنت غير مرخص وغير مطابق للمواصفات يقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام مما يضر بالصحة العامة. وقد تم التحفظ على عدد 200 شيكارة أسمدة منتجة غير صالحة للاستخدام، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك خلال حملات قادها اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و شارك فيها الإدارة الزراعية بمركز أبو النمرس. كما شملت المواد التى تم التحفظ عليها ميزان كمبيوتر وماكينة خياطة الأكياس 3 براويطة ماكينة لحام 2 و3 ماتور خلاطة.

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