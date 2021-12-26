/668261/منتدى-شباب-وقوافي-الإبداعي-السوداني-يقيم-منتداه-السابع-عشر-بمقر-الجمعية-الأفريقية

يقيم منتدى شباب وقوافي الإبداعي السوداني منتداه السابع عشر يوم الاثنين القادم بمقر الجمعية الأفريقية بيت الأفارقة بالقاهرة تحت عنوان “نحن في السودان نهوى أوطانا ان رحلنا بعيد حبه في دمانا “.

دوت الخليج

ويأتي هذا المنتدى في وقت يتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال وذكري ثورة الشعبية السودانية ثورة ديسمبر المجيدة ويشارك فى الأمسية عدد من المبدعين السودانيين بالقاهرة وبعض والضيوف من أصدقاء منتدى شباب وقوافي الإبداعي السوداني بالقاهرة.

منتدى شباب وقوافي الإبداعي السوداني يقيم منتداه السابع عشر بمقر الجمعية الأفريقية

الجدير بالذكر أن الأمسية برعاية الدكتور السفير محمد نصرالدين رئيس. الجمعية الأفريقية وتشريف كل من الدكتور يوسف السماني رئيس مجلس إدارة الاذاعه الرياضية السودانية 104fm والدكتورة آمنة عبدالرحمن فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية ومندوب عام الجمعية الافريقيه بالقاهرة ورئيس المنتدى الشاعر أحمد أبكر محمد علي الشهير باحمد ابوشوك.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات والفاعليات الثقافية والفنية الذي يعقدها منتدى شباب وقوافي الابداعي السوداني بالقاهرة، وذلك لتقوية الثقافة الأفريقية وتبادل الثقافات المختلفة فضلًا عن الاهتمام بالفن والأغاني التراثية وذلك لما لها أهمية كبرى في الاعتزاز بثقافة الشعوب الأفريقية وهويتها الوطنية.

وتتمتع العلاقات المصرية السودانية بمتانة وقوة على مدار التاريخ وتوصف بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات ، حيث أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كلا منهما بالحياة متمثلاً في نهر النيل ، كما أن هناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين.

وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية متعددة المجالات والاتجاهات هناك كثير من القضايا والملفات التي يعد التنسيق فيها أمر حيوي ومصيري للشعبين والأمة العربية وإفريقيا والمنطقة وفي مقدمتها ملف سد النهضة والتعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، فضلًا عن ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وهناك توافق غير محدود بين الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والصحة، فضلا عن موضوع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.