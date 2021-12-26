بعد حديث الرئيس معه.. الحاج سعيد لـ مساء dmc: الشغل كتير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الحاج سعيد محمود، صاحب إحدى الشركات الخاصة المشاركة في المشروعات القومية، كواليس حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم، أثناء افتتاح مشروعات قومية بإقليم الصعيد.





وقال الحاج سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الرئيس طلب منه بناء محور دشنا، على أن يحصل على 25% من مستحقاته والباقى عند الانتهاء، قائلا: "الدنيا هتمشى والمشروع هيخلص". وأضاف الحاج سعيد: "القطاع الخاص كله شغال، ومفيش حد فيه قاعد، والمجتهد والمخلص يجد شغل، المشروع بيخلص بنستلم غيره والشغل كتير".

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