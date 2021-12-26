لأول مرة وضع شجرة الكريسماس أمام محطة الأقصر للاحتفال بالعام الجديد.. صور

جدة - نرمين السيد - حيث قام مجلس مدينة الأقصر، بوضع شجرة الكريسماس أمام البوابة الرئيسية لمحطة سكك حديد الأقصر. وقام عدد من الأهالى بالتقاط صور تذكارية لهم أمام الشجرة اليوم. يشار إلى أن مدينة الأقصر تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال العام الجديد، فى الفنادق السياحية الثابتة والعائمة.

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