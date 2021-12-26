مشكلة صرف وكهرباء.. رئيس نظافة القاهرة يكشف تفاصيل تشغيل نافورة غرناطة

جدة - نرمين السيد - قال إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة تعليقاً على عودة "نافورة غرناطة" بعد توقف دام لعشر سنوات، إن النافورة عانت من الإهمال وتم إعادة تشغيلها وافتتاحها للجمهور.





وكشف رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: أن نافورة غرناطة كان بها مشكلة فى الصرف الصحى والكهرباء وتم إصلاحه، قائلا: "فكيناها قطعة قطعة كان فيها مشكلة فى الكهرباء والصرف الخاص بها ووصلاتها والآن تعمل بكفاءة 100%. وواصل: "النافورة فضلت عشرة سنوات متوقفة بسبب الإهمال ومنذ أكتوبر الماضى بعد افتتاح الحديقة بعد توقفها وعودة الحياة إليها بدأنا فى التحدى الثانى وهو إحياء نافورة "غرناطة". وقال إن الورش الإنتاجية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل هى من تمكنت من إصلاح النافورة "الورش فى الهيئة قامت بإصلاحها وإعادتها حتى ظهرت بهذا الشكل المشرف".

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