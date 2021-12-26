أوميكرون.. ماذا فعلت الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد؟

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جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، إنه تم تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بالاضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الحصول على اللقاحات مثل محطات المترو والقطار والمواصلات.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات فى مصر، بالإضافة إلى البدء فى تطعيمات الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى جعل التطعيم إجباريا فوق سن 18 عاما وفرض قيود صارمة على المتخلفين عنه.
وقالت إنه تم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة مصر من الأدوية التى يتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروربية.
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