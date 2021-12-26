التنمية المحلية لـ مساء dmc: إنشاء 88 مركزا تكنولوجيا فى 10 محافظات الصعيد

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مراكز تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتوفير حياة كريمة للمواطنين وتم إنشاء 88 مركزا تكنولوجيا فى 10 محافظات بالصعيد، بالإضافة إلى مراكز متنقلة داخل القرى.
وأشار إلى أن هناك 7 ألاف متدرب بمركز سقارة من منتسبى التنمية المحلية، منهم 30% من صعيد مصر، لافتًا إلى أنه تم تدريب 6635 موظف على الأنشطة كافة بمحافظتى سوهاج وقنا.
واستكمل، أن أكثر من 12 ألف شاب تم تدريبهم من منتسبى الإدارة المحلية، مضيفًا أن هناك 47.3 مليار جنيه هو حجم الاستثمارات فى الصعيد، بجانب الاستثمارات المتممة لهذا العام 2021 ـ 2022 وهى تبلغ 6.3 مليار جنيه فى صعيد مصر لاستكمال المشروعات.
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