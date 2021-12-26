إجراءات كورونا والامتحانات أبرز الملفات.. «الأعلى للجامعات» يجتمع اليوم

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، ورؤساء الجامعات الحكومية.





ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، استعدادات الجامعات، لامتحانات الترم الأول من العام الجامعى الحالى 2021 - 2022، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات، عملية التطعيمات الخاصة بلقاحات فيروس كورونا سواء لأعضاء هيئات التدريس أو الطلاب وكذلك العاملين بالجامعات، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ توجيهات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمنع دخول أى طالب للحرم الجامعى لم يتلق التطعيم أو دخول امتحانات الترم الأول. ويتطرق اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى وجه بها خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، فى جامعة العريش والاهتمام بالنوابغ والابتكار والأنشطة الرياضية وعمليات البحث العلمى وربطها بالصناعة.

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