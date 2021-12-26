شبورة وأمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار اليوم

وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادى النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 6

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 7

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 1

الطور 21 13

شرم الشيخ 22 16

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 7

بنى سويف 19 7

المنيا 19 8

أسيوط 19 7

سوهاج 19 8

قنا 20 8

الأقصر 21 8

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبوسمبل 21 10

الوادى الجديد 20 8

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16