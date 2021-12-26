بعد استهلاك مصر لـ44 ألف طن..تعرف على أبرز فوائد تناول الكاجو

/668253/بعد-استهلاك-مصر-لـ44-ألف-طنتعرف-على-أبرز-فوائد-تناول-الكاجو

يعتبر الكاجو نوع من المكسرات المشهورة والمفضلة عند الكثير من الناس وذات الطعم الغني بحلاوة خفيفة، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو مع الأطعمة والحلويات المختلفة.

دوت الخليج

الجهاز المركزي للإحصاء: المصريون أكلوا 44 ألف طن كاجو بـ350 مليون جنيه في 9 أشهور

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم كميات الكاجو التي يتم استهلاكها في مصر، حيث بلغ إجمالي سعر الكميات المستهلكه في مصر نحو مليون 40 مليون جنيه شهريا خلال هذا العام 2021.

وقامت مصر باستيراد نحو 44 ألف طن كاجو في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021، أي حوالي 5 آلاف كاجو في الشهر، بالمقارنة بين الكميات المستوردة من الكاجو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020 والتي وصلت إلى 6 آلاف طن، نجد أن هناك زيادة تقدر بنحو 38 ألف طن بين العامين بمعدل حوالي 73.3%.

ويقد موقع دوت الخليج أبرز فوائد الكاجو وما تحتويه على عناصر غذائية مهمة للصحة.

أهم فوائد الكاجو لصحة الجسم:

1- يقوي العظام.

2- يحمي من أمراض القلب.

3- يحافظ على نضارة البشرة.

4- مفيد للحامل والجنين.

5- يساعد في خسارة الوزن.

6- يساعد في خفض ضغط الدم.

7- يحافظ على صحة العينين.

8- الوقاية من حصى المرارة.

9- الحفاظ على صحة العظام.

10- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الجاكو نحو 61 مليار دولار خلال في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر 2021 بقيمة 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%.

ونعرض لكم سعر كيلو الكاجو في الأسواق المصرية:

سعر كيلو الكاجو العادي:

يتراوح سعر كيلو الكاجو العادي في المحلات ما بين 280 إلى 600 جنيه.

الكاجو بطعم الجبنة:

يصل سعر الكاجو بطعم الجبنة في المحلات من 480 إلى 800 جنيه.

الكاجو المدخن:

بينما يصل شعر كيلو الكاجو المدخن إلى 480 جنيهًا.

كيس الكاجو 250 جرام:

يتراوح سعر كيس الكاجو 250 جرام ما بين 73 إلى 340 جنيهًا، وفقًا للعلامة التجارية ومدى جودته.