/668262/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، مواجهات هامه في جميع أندية العالم ومن أبرزها مباراة، الأهلي أمام فريق فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري المصري تقام مباراة فيوتشر ضد النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قنوات on time sport. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته أمام ليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium. تقام مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium تقام مباراة فريق وست هام يونايتد ضد نظيرة ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium. تقام مباراة نوريتش سيتي ضد فريق آرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium. يخوض فريق أستون فيلا مباراته ضد فريق تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. برايتون ضد فريق برينتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري السعودى تقام مباراة الطائي ضد نظيرة الفيصلي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً. تقام مباراة النصر ضد فريق الحزم في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً. يخوض فريق الاتحاد أمام نظيرة الاتفاق في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

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