افتتاح السيسى للمشروعات القومية الجديدة بالصعيد يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وسلطت الصحف الضوء على الاستعدادات لمنتدى شباب العالم، والمقرر إقامته بين 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس.

وتحت عنوان "دعوة القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى المشروعات التنموية.. السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية من قنا فى أسبوع الصعيد".. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد أهمية دراسة مدى ملاءمة ما تنفذه الدولة من خطط مع مسار تنفيذ المجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل هو الهدف الرئيسى ضمن مسار الدولة فى تنفيذ المجمعات الصناعية، وجدد الرئيس الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول بقوة فى جميع المشروعات التنموية فى الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن الافتتاحات، عبر الفيديو كونفرانس، تضمنت مجمع الأقصر، والمنطقة الصناعية بمنطقة بياض العرب فى بنى سويف، ومحور سمالوط، ومحور كلابشة فى أسوان، وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من القاهرة إلى المنيا، ومحور المستشار عدلى منصور ببنى سويف، وكوبرى البلينا بسوهاج، والمرحلة الأولى من محور ديروط فى أسيوط، وازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم - القصير" بالبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الرئيس طالب الحكومة ببذل المزيد من الجهود، لتسهيل جميع الإجراءات للمواطن المقبل على تنفيذ مشروعات فى المجمعات الصناعية، وتخطى الإجراءات البيروقراطية، واختصار الوقت المطلوب للانتهاء من إجراءات الترخيص، ومساعدة صاحب المشروع فى تسويق منتجاته.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى، فى إطار تعليقه على عرض وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لإقامة 827 ألف مشروع بالمجمعات الصناعية، قوله "إنه يجب التأكد من حجم العائد من هذه المشروعات على الناتج المحلى وتقييم حجم التشغيل والتأكد من نجاح مشغلى المشروعات وتوفير فرص عمل".. مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية كانت مجرد أرض تطرح، وعندما وجدت الدولة أن الإجراءات طويلة للغاية وفرت هذه الخطوات، لتسليم المشروعات جاهزة للمواطنين، بهدف التسهيل عليهم.

وأوضح الرئيس أن وزارة الداخلية تضبط بشكل يومى مصانع دون ترخيص، موجها بدراسة دمج الصناعات والأعمال غير المقننة فى سوق العمل من خلال تقنين أوضاع هذه المصانع، ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها بشكل شرعى، كما وجه بتخفيض قيمة إيجار المصانع الممنوحة لأصحاب المشروعات، لأن الهدف ليس تحصيل أموال من هذه المصانع، ولكن مساعدة أصحاب المشروعات على التشغيل.

ومن جانبها، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير النقل كامل الوزير قوله "إن مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكبارى العلوية المنفذة والجارى تنفيذها بصعيد مصر يشارك فى تنفيذها 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات ما يزيد على 80 ألف مهندس وفنى وعامل".

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح الرئيس السيسى لـ 11 مشروعا من مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكبارى بإجمالى تكلفة بلغت 18.155 مليار جنيه، حيث أوضح الوزير أن المشروعات شملت 5 محاور أعلى النيل، وهى محاور عدلى منصور وسمالوط، والمرحلة الأولى بمحور ديروط ومحور قوص وكلابشة، حيث يبلغ إجمالى أطوال الـ 5 محاور 88 كلم ويبلغ تكلفتها 7.6 مليار جنيه، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى (القاهرة / المنيا) بطول 230 كلم، وازدواج طريق (سفاجا / القصير/ مرسى علم) بطول 200 كلم، و3 كبارى مزلقانات، هى كوبرى البلينا بسوهاج بطول 1834 مترا وكوبرى المديرية ببنى سويف بطول 540 مترا وكوبرى جرجا بسوهاج بطول 1300 متر، وكوبرى أعلى مفيض توشكى بأسوان بطول 450 مترا.

وتحت عنوان "54 مليار جنيه استثمارات محلية خلال 7 سنوات".. أوضحت صحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى استعرض الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من (2014 - 2021) وإطار عمل الوزارة؛ استعدادا للجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن وزير التنمية المحلية استهل - كلمته فى الاحتفالية التى أقيمت بمحافظة قنا - بالإشارة إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر، والتى تضم كلا من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر، قبل عام 2014، حيث كان عدد السكان وقتها حوالى 29.3 مليون نسمة أى حوالى 30 % من إجمالى سكان الجمهورية، ووصل معدل الفقر حوالى 54.8 % ومعدل البطالة 13.7 % ومعدل الأمية 25.3 % ومعدل النمو السكانى حوالى 2.55%.

ونقلت عن وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس السيسى حظى إقليم الصعيد باهتمام كبير، وهو ما تجسد فى تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها نص دستورى عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك فى المواد (236 و27 و176 و242).

وأوضح شعراوى أنه - وفقا لتوجيهات القيادة السياسية - كانت هناك تكليفات لوزارة التنمية المحلية كان لابد من تنفيذها لتحسين جودة حياة مواطنى الصعيد، حيث تم التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لإيجاد تنمية محلية متكاملة ومستدامة والتعاون مع المحافظات والمراكز لإيجاد إدارة محلية فعالة وقادرة على تنفيذ التكليفات، مشيرا إلى أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 30 مليار جنيه فى 7 سنوات.

وتحت عنوان "ترفيق 20 منطقة صناعية وترويج 234 فرصة استثمارية".. ذكرت (الأخبار) أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استعرضت أمام الرئيس السيسى - خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا ومن بينها 5 مجمعات صناعية - خطة التنمية المتكاملة لإقليم الصعيد والخطوات المتخذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة بتنمية وتطوير الأنشطة الصناعية بصعيد مصر.

وفى ضوء الاستعدادات لمنتدى شباب العالم.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن محافظة جنوب سيناء تشهد جهودا مكثفة فى المرافق والخدمات وأعمال النظافة والتجميل؛ استعدادا لمنتدى شباب العالم، حيث يقود محافظ جنوب سيناء خالد فودة كتائب العمل من خلال زيارات ميدانية يلتقى خلالها بالعاملين.

وأوضحت أن محافظ جنوب سيناء أثنى على عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ وقرر صرف مكافأة لتحفيزهم، مشيرا إلى أن مدينة السلام سوف تشهد خلال الفترة القادمة عددا من المؤتمرات الدولية الكبرى منها منتدى شباب العالم ومؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ وعددا من الوفود الدولية، كما تابع جميع مواقع العمل بمنطقة الرويسات؛ لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال اللازمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل بمنطقة الرويسات، بناء على توجيهات الرئيس السيسى، وامتدت أعمال التشجير بشرم الشيخ لكافة الميادين، كما شملت الطرق والمحاور الرئيسية والعرضية والفرعية بالمدينة.

كما نقلت صحيفة (الجمهورية) عن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلان عن مشاركتها فى المؤتمر الـ48، لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجارى، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشاركة العديد من كبار رجال الدولة، والعلماء.

وذكرت أن وزارة الهجرة أوضحت أن تلك المشاركة تأتى فى إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم، على التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج وربطهم بالوطن الأم، ويعقد المؤتمر للمرة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030" فى مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أول حرم جامعى تم إنشاؤه فى مصر، ليقدم نموذجا تعليميا عالميا لفروع جامعات كندية من حيث الجودة والكفاءة.

وفى شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن المركز تواصل مع وزارة العدل، التى نفت تلك الأنباء، مشددة على أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتى بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة فى القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، ولا علاقة له نهائيا بالأماكن المؤجرة للأشخاص للغرض السكنى.