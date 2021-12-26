مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليستر في الدوري الإنجليزي

/668266/مانشستر-سيتي-ضيفا-ثقيلا-على-ليستر-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة مساءً، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

نتيجة مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل

الجدير بالذكر أن حقق مانشستر سيتي الفوز بنتيجة قوية وصعبه على نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب سانت جيمس بارك.

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سجل روبين دياش الهدف الأول في الدقيقة 5، وجاء جواو كانسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل رياض محرز الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 64، وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يواصل مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44 نقطة، من أصل 18 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل في ترتيب الدوري عند النقطة 10، من أصل 18 مباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، زينشنكو

فى الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، محرز

يقود الهجوم: جيسوس وسترلينج.

نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل يحل توتنهام في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، من أصل 18 مباراة، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف بين الفريقين.

وجاء فريق البلوز بتشكيل قوي في لقاء اليوم ولكن بدون نتائج في نهاية المباراة بسبب غياب البلجيكي روميرو لوكاكو هداف الفريق في الفترة الأخيرة.