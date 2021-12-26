جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل إصدار الوثيقة وأهم المعلومات المتعلقة بها. وتوفر الوثيقة التغطية التأمينية لشحن ونقل الجثامين فى حالات الوفاة سواء طبيعية، أو حوادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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